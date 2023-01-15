Столтенберг обещает завалить Украину оружием

В ближайшее время Украине будет предоставлено как можно больше тяжёлой военной техники.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Североатлантический блок рассчитывает только на «победу» на поле боя.

«Недавние обещания Запада Киеву относительно тяжелой военной техники важны, и я ожидаю, что в ближайшее время будет намного больше. Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы», – разошёлся генсек НАТО.

По мнению экспертов, слова Столтенберга призваны поддержать «боевой дух» киевского режима после серьёзных неудач в Соледаре и под Бахмутом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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