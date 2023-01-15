Украинские военные испугались назначения Герасимова командующим СВО

Назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим всеми силами спецоперации говорит о том, что Москва всерьёз взялась за дело и будет наращивать усилия на всех фронтах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

«Это означает, что они сделали выводы и начали работать напрямую, убрали несколько промежуточных барьеров бюрократических по передаче руководства собственными войсками. Это усиливает возможности русских. И то, что начальник Генерального штаба напрямую теперь будет принимать участие в руководстве войсками, это показывает, что они достаточно серьёзно к этому относятся и в дальнейшем будут наращивать свои усилия», – приводит слова Кривоноса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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