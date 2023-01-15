Украина оказалась прекрасной лабораторией для испытания американского оружия – CNN

Война на Украине позволила США изучить, как работают американские системы вооружений в условиях интенсивного использования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает CNN.

«Украина – это абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этих устройств никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами. Это реальные боевые испытания», – радостно отмечает американское издание.

Симферополь, Валентин Карамазов

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