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Понедельник, 16 января 2023, 01:24 мск

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Украина оказалась прекрасной лабораторией для испытания американского оружия – CNN

Фото: www.whitehouse.gov

Война на Украине позволила США изучить, как работают американские системы вооружений в условиях интенсивного использования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает CNN.

«Украина – это абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этих устройств никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами. Это реальные боевые испытания», – радостно отмечает американское издание.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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