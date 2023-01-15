Герасимов усилит ракетные удары по украинским тылам – военкор Сладков

Новый командующий СВО Валерий Герасимов намерен усилить ракетные атаки на тыловые объекты ВСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил военкор Александр Сладков у себя в телеграм-канале, подводя итоги боевой недели в зоне спецоперации.

«Итоги недели, выводы из ситуации:

– Украинская армия вернулась к поражениям и большим потерям

– Командование Герасимова предполагает усиление ракетных ударов по тылам Украины

– Минобороны заинтересовалось успехами ЧВК «Вагнер», даже поговаривают об интеграции подобных организаций в МО РФ (если это обеспечение войск на войне – почему бы и нет, хотя бы в дебюте)

– Негромко по информации, но действенно по результатам: части 1-го Армейского корпуса продолжают результативные действия севернее Авдеевки и севернее Марьинки.

– Несмотря на разговоры о возможном наступлении, российские войска создают мощнейшую линию обороны от Херсона до Харькова, с оборудованными окопами и блиндажами, ДЗОТами, бетонными противотанковыми препятствиями и МЗП, противотанковыми рвами», – написал Сладков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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