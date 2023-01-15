Немецкие танки «Леопард-2» не появятся на Украине в 2023 году – производитель

Обещанные Киеву правительством Германии танки Leopard 2 при всём желании не могут быть поставлены быстро на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом изданию Bild рассказал глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«Мы работаем над каждым танком около года. Машины не только перекрашиваются, но и переоборудуются для использования в условиях войны. Их полностью разбирают, затем восстанавливают. Это означает, что даже если решение о передаче танков ВСУ будет принято завтра, поставка не сможет начаться до следующего года», – сказал он.

По словам Паппергера, в арсеналах концерна есть 22 танка Leopard 2, которые могли бы быть подготовлены для Украины, однако компания не может начать ремонт без госзаказа, поскольку затраты составят несколько сотен миллионов евро.

Симферополь, Валентин Карамазов

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