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Понедельник, 16 января 2023, 11:17 мск

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Глава крымского города пытается оспорить отстранение от должности

Глава администрации крымского города Щелкино Владимир Загребельский пытается через суд обжаловать решение об отстранении от должности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Загребельский стал мэром в марте 2017 года, после того как предыдущей главе города Татьне Ермановой было предъявлено обвинение в растрате 5 млн рублей, выделенных на дорожное строительство.

2 декабря 2022-го суд временно отстранил Загребельского от должности главы администрации на период следствия по возбужденному уголовному делу. Чиновнику инкриминируют превышение служебных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и незаконное хранение боеприпасов (статья 222 УК РФ).

Основные претензии были предъявлены в связи с проектной документацией по ремонту МКД: несмотря на невыполненную работу, чиновники подписали акты на 800 тысяч рублей.

Загребельский оспорил решение суда, но проиграл

Щелкино, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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