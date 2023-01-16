Севастополь атакуют беспилотники

Севастополь снова атаковали беспилотники.
Как уже соообщал «Новый День», минувшей ночью беспилотный аппарат сбили над одной из городских бухт.
Около 11:20 объявился еще один дрон (он летел в нарпавлении аэропорта Бельбек) и тоже был уничтожен. Около полудня появилась информация о третьей атаке.
«Ситуация на сейчас: сбиты 3 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку, – сообщил губернатор Михаил Развожаев. – Сохраняем спокойствие».
По данным сервисов отслеживания, сейчас в нейтральных водах недалеко от Крыма находится американский беспилотный разведывательный аппарат. Возможно, он фиксирует места расположения ПВО.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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