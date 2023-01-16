В Севастополе сбили уже 7 беспилотников – об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Как уже сообщал «Новый День», первая атака была предпринята сегодня в первом часу ночи. Ее успешно отразили. Как и последующие.

«В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже 7 БПЛА над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории – не пострадали. Подчеркиваю: все беспилотники сбиты над морем, – заявил градоначальник. – Украинские ЦИПсОшники пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередную «перемогу».

Пишут, что в городе взрывы, и просят скидывать им подтверждения. Подтверждаем – ничего вам никто не скинет, в Городе-Герое все спокойно.

Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове.

Доверяйте только официальной информации».

Севастополь, Олег Яковенко

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