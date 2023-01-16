Число заболевших ковидом в Крыму превысило 211 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минимум очередной ковидной волны в РК был зафиксирован 9 января – за этот выявили всего 8 новых случаев. Это самый низкий уровень с середины июля 2020 года. С 10 января заболеваемость медленно поползла вверх.

В этом месяце зарегистрировано уже 2 смерти от коронавируса.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 211 тысячи 16 зараженных, жертвами ковида стали 5 тысячи 415 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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