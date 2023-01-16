В Севастополе школьник подрался с учителем и пытался убить других учеников

В одной из школ Севастополя учитель подрался с учеником – видео появилось в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 11 января. Восьмиклассник известен тем, что терроризирует младших учеников – кусает, бьет и даже душит. Но на этот раз ему чем-то не угодил сверстник, и агрессивный школьник попытался проткнуть лицо оппонента ручкой. Нападение заметил учитель математики и схватил атаковавшего за руку. Но парень сдаваться не собирался. Он отчаянно сопротивлялся: чтобы утихомирить восьмиклассника, педагогу пришлось повалить его на пол и буквально придавить собственным телом.

Очевидцы, весело хихикая, запечатлели схватку на видео и выложили в соцсети. На ролик наткнулись представители правоохранительных органов:

«В ходе мониторинга интернет-пространства уполномоченным сотрудником Главного следственного управления СК РФ по РК и Севастополю» в одном из телеграмм-каналов полуострова выявлено видео, на котором педагог одной из школ Севастополя применяет силу в отношении ученика. Также в информации сообщается о длительном конфликте двух учеников этого общеобразовательного учреждения.

По поручению Владимира Терентьева будут тщательным образом проверены все опубликованные сведения, дана оценка действиям педагогического состава, обстановке в семьях указанных учеников и мерам, принимаемым органами профилактики.

Ход проверки поставлен руководителем Главного следственного управления на личный контроль», – сообщили в ведомстве.

Однако история, как оказалось, не закончилась. Не успели его родители договориться с родителями сверстника, которого агрессивный парень собирался проткнуть ручкой, как он напал на пятиклассника и чуть не задушил.

Нападение произошло возле школьной столовой. На этот раз оттаскивать агрессора пришлось одноклассникам жертвы. Камеры наблюдения зафиксировали, что на место происшествия подошли и сотрудник школы: женщина и мужчина. Но они не торопились, видимо, не желая, как коллега, попасть под проверку СК и прокуратуры. Однако женщине все-таки пришлось «приложить руку» и оттащить подростка (весьма внушительных габаритов, кстати) от жертвы. Впрочем, появление взрослых восьмиклассника не впечатлило: он сделал несколько шагов в сторону, потом вернулся и начал пинать пятиклассника ногой по голове.

Отец агрессивного парня «считает, что у мальчика «накопилась злость на других детей, а учителя этого не пресекают». Хотя ещё в прошлом году он предупреждал их о поведении сына. Но забирать его в другое учебное заведение не планирует, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – В школе говорят, агрессивным подросток стал только с декабря, до того был тихим. Почему стал «гиперактивным» с уклоном в насилие – пока неясно».

Севастополь, Лиана Макоба

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