Украина и Россия ведут переговоры о создании гуманитарного коридора, «через который можно будет возвращать тяжелораненых, детей, военных, пенсионеров и гражданских лиц».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в созданном Киевом Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, который возглавляет министр реинтеграции Украины, вице-премьер Ирина Верещук..

«Стороны работают над созданием гуманитарного коридора, в рамках которого можно будет более эффективно осуществлять обмены пленными и удерживаемыми лицами. В частности, речь идет о возвращении домой тяжелораненых, пожилых людей, детей, военных и гражданских лиц Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина уже передала России список с именами 800 тяжелораненых украинских военнослужащих.

По мнению пророссийских блогеров, любая украинская инициатива не несёт в себе ничего, кроме лжи, обмана и пропаганды. Скорее всего, считают они, Киев попытается по этому «гуманитарному коридору» вызволить нацистов, наиболее одиозных экстремистов и заполучить обратно спасённых от украинских бомбёжек детей и стариков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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