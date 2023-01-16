10 из 10: в Севастополе отбили все атаки беспилотников

В Севастополе отбили 10 атак беспилотников. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.

Как уже сообщал «Новый День», первый БПЛА сбили над морем в первом часу ночи. Атаки возобновились около полудня, но ни одна не достигла цели.

«Итог сегодняшней вражеской атаки на Севастополь: ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем, – рассказал градоначальник. – Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. В городе все спокойно».

Севастополь, Лиана Макоба

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