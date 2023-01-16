«Мы все умрём» – украинский экономист назвал Зеленского неадекватным

Бесконечные обещания президентом Украины новых поставок западного оружия и скорых «весенних побед» над Россией говорят о том, что он полностью утратил связь с реальностью.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин.

По его словам, все западные поставки, в том числе последние обещания британского премьера Риши Сунака, никак не изменят катастрофического для ВСУ положения на фронтах.

«Рассчитывать, что Сунак будет что-то для Украины делать, – это просто бред.. Это для недоумков. Зеленский специально распространяет, специально везде присутствует на экранах. Это – брехня-брехня, домыслы, рассказы. Это как в Советском Союзе обещали построить коммунизм, так Зеленский обещает, что ему дадут оружие, что он победит, это всё... вы давайте, терпите, будет наступление когда-то весной, потом скажут, летом, потом осенью», – негодовал политолог.

«Но дело в том, что уже некому будет говорить правду, все уже посдыхают, уже от Украины останется просто выжженная земля и поле. Кто уедет, кто на тот свет уйдёт. То есть мы видим с вами, что Зеленский не в адеквате», – приводит слова Соскина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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