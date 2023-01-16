Моравецкий: Поражение Украины – прелюдия к Третьей мировой

Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Берлин.

По всей видимости, польский премьер боится, что НАТО останется лицом к лицу с победившей Россией, когда будет покончено с вооружёнными силами Украины. Теперь премьер требует от Германии взять на себя главную роль в снабжении Киева тяжёлым вооружением.

Он призвал Германию быстрее поставлять Украине все необходимые виды вооружений, в том числе танки Leopard 2.

«Мы громко требовали присутствия ракетных комплексов Patriot в Украине, и наш голос был услышан, за что мы вас благодарим. Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне. Поэтому сегодня нет никаких оснований блокировать поддержку Киева и откладывать ее на неопределенный срок. Призываю немецкое правительство действовать решительно, предоставляя Украине все виды вооружений», – требовал Моравецкий.

Симферополь, Валентин Карамазов

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