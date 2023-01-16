Одно из косметических предприятий Львовской области запутило производство заживляющей «бандеромази».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил губернатор области Максим Козицкий.

По его словам, мазь на основе пчелиного воска и всем известных растительных и эфирных масел – будет «особенно полезна» для раненых ВСУшников.

«Предприятие «Весна» релоцировали на Львовщину из Бучи. Бизнес возобновил работу, и кроме растительной продукции, которую производил раньше, сейчас создает для наших воинов мази для заживления ран, а также окопные свечи, которые можно использовать так же, как крем», – приводит слова Козицкого «ПолитНавигатор».

Отмечается, что на баночках с мазью с лицевой стороны написано «Healing Ointment – Заживляющая мазь», и добавлен лозунг «Ты наш герой» на украинском и английском языках.

Надпись «Бандеромазь заживляющая» будет присутствовать только на тех партиях, которые направляются на внутренний рынок, так как, например, в Польше не жалуют нациста Бандеру.

Симферополь, Валентин Карамазов

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