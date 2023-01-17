Эксперты сделали детальный разбор атаки беспилотников на Севастополь

Эксперты сделали детальный разбор вчерашней атаки беспилотных летательных аппаратов на Севастополь.

Как уже сообщал «Новый День», в течение суток на подлетах к городу сбили 10 БПЛА.

Проанализировав данные сервисов отслеживания, специалисты пришли к выводу, что рано утром 16 января с одесского аэродрома Школьный в направлении мыса Тарханкут вылетела группа из 5 беспилотников «Мугин-5». Через час с этого же аэродрома вылетела вторая группа.

Отметим, что «Мугин-5» – это легкий китайский беспилотный аппарат самолетного типа, который любой человек может приобрести на известных международных маркетплейсах. С помощью несложных манипуляций его можно оснастить устройство для сброса ручных гранат.

«Мугин» с боекомплектом может передвигаться со скоростью до 120 км в час.

В нейтральных водах обе группы беспилотников скорректировали маршрут и направились к Каркинитскому заливу и Бакальской косе.

«Украинские БПЛА через село Стерегущее в Раздольненском районе Крыма вошли в воздушное пространство республики. Три «Мугина» были сбиты на подлете, остальные были уничтожены в районе Новоозерного», – пишет telegram-канал «Объективная реальность».

Речь идет о первой пятерке. Вторая группа беспилотников вернулась в прибрежную акваторию через залив Донузлав и направилась к Севастополю.

4 беспилотника сбили в районе северного мола в Севастополе и у мыса Херсонес, еще один упал в море около Новофедоровки.

Отмечается, что попытки ударов были проведены без объективного контроля разведывательной авиации стран НАТО. Однако несколько последних дней спутниковая группировка альянса ведет активную съемку различных частей полуострова в высокой детализации.

Симферополь, Олег Яковенко

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