Почти лето: в Крыму существенно потеплеет

Температура воздуха в Крыму в ближайшие дни поднимется до значений, характерных для марта и апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем на полуострове будет до +14, а уже завтра потеплеет до +17. В четверг, 19 января, станет еще теплее – до +18. Правд, такая погода продержится недолго: уже к воскресенью дневные температуры понизятся до +13, а в последних числах января вновь возможны заморозки – как ночью, так и днем.

Синоптики отмечают, что средняя месячная температура января примерно на 20% превысит многолетнюю норму. Аналогичная ситуация ожидается и в феврале.

Симферополь, Лиана Макоба

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