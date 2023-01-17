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Вторник, 17 января 2023, 15:16 мск

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В Крыму вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему маленьких девочек

В Крыму вынесли приговор 25-летнему мужчине, обвиненному в сексуальном насилии над двумя малолетники девочками.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, преступление было совершено в 2018 году. Свою вину подсудимый признал.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы сроком на полтора года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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