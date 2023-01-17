20 тысяч украинских военных пройдут подготовку в Великобритании в этом году.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил британский министр обороны Бен Уоллес.
По его словам, кроме Великобритании, в процесс подготовки украинских военных вовлечён целый ряд западных стран.
«Улучшая наши успешные результаты с базовой подготовкой для украинских военных в Британии в 2022 году, в этом году мы также увеличиваем их численность до еще 20 тысяч. Канада, Дания, Финляндия, Швеция, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия уже вовлечены в этот процесс, и я рад сообщить, что присоединится также группа австралийских инструкторов», – отчитался Уоллес.
Отметим, что на фронте в Донбассе не редки случаи пленения ВСУшников, прошедших подготовку на британских базах. Существенная чать, по рассказам пленных, уже уничтожена.
Симферополь, Валентин Карамазов
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