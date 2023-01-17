20 тысяч украинских военных пройдут подготовку в Великобритании в этом году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил британский министр обороны Бен Уоллес.

По его словам, кроме Великобритании, в процесс подготовки украинских военных вовлечён целый ряд западных стран.

«Улучшая наши успешные результаты с базовой подготовкой для украинских военных в Британии в 2022 году, в этом году мы также увеличиваем их численность до еще 20 тысяч. Канада, Дания, Финляндия, Швеция, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия уже вовлечены в этот процесс, и я рад сообщить, что присоединится также группа австралийских инструкторов», – отчитался Уоллес.

Отметим, что на фронте в Донбассе не редки случаи пленения ВСУшников, прошедших подготовку на британских базах. Существенная чать, по рассказам пленных, уже уничтожена.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»