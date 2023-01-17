«А можно побыстрее?»: большинство немцев и австрийцев согласны с территориальными потерями Украины

Почти половина жителей девяти стран Евросоюза (48%) выступают за то, чтобы война на Украине закончилась как можно скорее, даже если для этого «Незалежной» придётся поступиться территорией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», таковы результаты опроса Euroskopia в девяти странах ЕС (Португалия, Австрия, Нидерланды, Польша, Испания, Франция, Германия, Италия и Греция).

Больше всего скорейшего завершения боевых действий (даже ценой территориальных потерь Украины) хотят австрийцы и немцы – более 60% населения. Также такой вариант поддерживают греки (54%), итальянцы (50%) и испанцы (50%).

В Нидерландах 48% граждан выступили против того, чтобы Украина отказывалась от территорий ради быстрого завершения конфликта. Также считают в Португалии (45%) и Польше (42% ).

В целом во всех странах ЕС, где проводился опрос, лишь 32% выступают против такой жертвы ради ускорения мира.

Симферополь, Валентин Карамазов

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