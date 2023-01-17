В Киеве признали, что американские системы Patriot не прикроют Украину

Количество поставляемых американцами ЗРК «Patriot» совершенно недостаточно, чтобы защитить энергообъекты Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

«Насколько я понимаю, украинские военные уже начали свое обучение на этих средствах противовоздушной обороны, это очень важно. Надеюсь, что после субботней атаки наши союзники поймут, что две батареи – этого мало для того, чтобы прикрыть реально, масштабно Украину», – посетовал депутат.

«Потому что такие системы должны, учитывая российские направления атак, в первую очередь, прикрывать энергоструктуру. И двух батарей тут очень мало... Мы должны получить их намного больше», – приводит слова Гончаренко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»