В Крыму зафиксировали смерть от гриппа

В Крыму с начала 2023 года от гриппа умер один человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время, по данным ведомства, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена активной циркуляцией вирусов гриппа типа А (H1N1), а также других респираторных вирусов, включая коронавирус, но активность последнего в текущем году относительно невысока.

Напомним, за первую неделею января – в связи с длительными выходными – уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в РК снизился на 62%, в Севастополе – на 23,4%.

Но с началом рабочего года показатели снова поползли вверх. Так, по Роспотребнадзора, за вторую неделю месяца в России выявлено на 53% заболевших больше, чем неделей ранее. Аналогичная тенденция отмечается и в Крыму.

Симферополь, Лиана Макоба

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