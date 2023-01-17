Житель Севастополя надругался над шестилетней соседкой

Житель Севастополя надругался над малолетней соседкой по коммуналке.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении безработного 29-летнего мужчины. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей).

Мужчина жил в коммунальной квартире в доме по улице Горпищенко и ,по версии следствия, в октябре 2022 года, в одном из общих помещений коммуналки надругался над шестилетней девочкой, живущей в соседней комнате. Малышка рассказала о случившемся матери, та обратилась в полицию. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Севастополь, Лиана Макоба

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