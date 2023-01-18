Крымский мост полностью закроют накануне выходных

Автодорожную часть Крымского моста в очередной раз закроют в пятницу, 20 января.
Как сообщили РИА «Новый День» в Минтрансе РФ, в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту начнут ограничивать движение транспорта. А полностью автодорожную часть моста закроют на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Водителей просят заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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