Всего-то 9 лет прошло: Сбербанк возвращается в Крым

В Крым возвращается Сбербанк. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», отделения Сбербанка, как и других кредитно-финансовых организаций РФ, работали на полуострове до 2014 года. Но с переходом Крыма в состав России, все они были закрыты. По большей части из-за угрозы санкций: во-первых, среди крупных акционеров ряда банков были граждане стран, вводящих ограничения, во-вторых, владельцы этих учреждений не хотели проблем с развитием бизнеса за границей.

Вопрос о возвращении «Сбербанка» на полуостров поднимался неоднократно, но председатель его правления Герман Греф всякий раз заявлял, что речи об этом не идет.

В текущем году «Сбер» на ряду с другими крупнейшими банками РФ попал под блокирующие санкции РФ. И вот теперь заявляется, что он будет работать в Крыму.

«По информации банка, в течение года банкоматы заработают по всей территории нашего региона, а первые офисы откроются в первом полугодии», – сообщил Аксенов.

В самом учреждении это подтверждают: «Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии».

Симферополь, Лиана Макоба

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