В Крыму недовольны половой дискриминацией работающих

В Крыму недовольны половым неравенством при выходе на пенсию. Согласно исследованию, проведенному аналитиками портала SuperJob, более четверти крымчан считают, что права мужчин ущемлены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на протяжении длительного времени женщины в России имели право выйти на пенсию по старости в 55 лет, мужчины – в 60. В связи с пенсионной реформой возраст начал сдвигаться в сторону увеличения, но разница в 5 лет между женщинами и мужчинами сохраняется. Многим это кажется несправедливым.

Например, в Крыму подобной точки зрения придерживаются 29% работающих. А если брать только мужчин, то уже 40% респондентов считают, что их права ущемлены.

Чаще всего об этом заявляют представители сильного пола моложе 34 лет (53%): «Особенно учитывая, что длительность жизни у нас меньше, чем у женщин»; «Раз уж перед законом все равны, то тогда во всем!» – считают они.

Большинство женщин существующее положение вещей считают справедливым: «У них выше зарплата и они меньше тратят времени, сил и здоровья на семью». Однако в возрастной группе до 34 лет каждая третья дама выступает за одинаковый пенсионный возраст для мужчин и женщин. Среди тех, кому больше 45, такую толерантность проявляют только 18% представительниц слабого пола.

Симферополь, Лиана Макоба

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