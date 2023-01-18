Крымчане потратили на новогодние праздники миллиарды рублей

Жители Крыма потратили на новогодние праздники более 10 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только через платежные терминалы одного из двух крымских банков с 25 декабря по 9 января прошло 9,9 миллиарда рублей. Это на 15% выше показателей аналогичного прошлогоднего периода.

Больше всего безналичных средств, по данным РНКБ, крымчане «оставили» в продуктовых магазинах, ресторанах и кафе, на АЗС, а также в магазинах одежды и обуви.

Активно закупались стройматериалы – пик таких закупок пришелся на конец декабря, как и наибольший интерес к оздоровительным и косметическим процедурам.

А в качестве новогодних подарков себе и близким крымчане чаще всего оплачивали онлайн номера в отелях, электронные гаджеты, бытовую технику, мебель и парфюмерию.

Симферополь, Лиана Макоба

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