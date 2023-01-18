Продажи билетов на весенние поезда в Крым остановлены

«Гранд Сервис Экспресс» остановил продажу билетов на поезда крымского направления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с проблемами столкнулись те, кто собирался отправиться в Крым на поезде весной.

На полный маршрут закрыта продажа билетов на поезда:

№7/8 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением из Петербурга с 5 по 27 апреля;

№7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением из Севастополя с 3 по 25 апреля;

№75/76 Омск – Симферополь отправлением из Омска с 12 марта по 21 мая;

№75/76 Симферополь – Омск отправлением из Симферополя с 9 марта по 18 мая;

№141/142 Пермь – Симферополь отправлением из Перми с 10 марта по 23 мая;

№141/142 Симферополь – Пермь отправлением из Симферополя с 7 марта по 20 мая;

№165/166 Москва – Симферополь отправлением из Москвы с 13 марта по 25 мая;

№169/170 Санкт-Петербург – Симферополь отправлением из Петербурга с 4 по 26 апреля;

№169/170 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением из Симферополя с 3 по 25 апреля.

Кроме того, закрыта продажа билетов на участке Москва – Рязань (включительно) на поезда:

№27/28 Москва – Симферополь отправлением из Москвы 30, 31 марта, с 3 по 21 апреля, с 24 по 28 апреля;

№91/92 Москва – Севастополь и №173/174 Москва – Евпатория со 2 по 29 апреля.

По другим станциям маршрута билеты на поезда №27/28, 91/92, 173/174 на указанные выше даты доступны.

Озвученные ограничения перевозчик связывает с ремонтом железнодорожной инфраструктуры и корректировкой расписания.

Симферополь, Лиана Макоба

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