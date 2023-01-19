В Крыму планируется внедрить инвестиционный стандарт для оценки муниципалитетов

В Крыму планируется внедрить муниципальный инвестиционный стандарт (МИС) для оценки экономической привлекательности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МИС – это система качества работы с инвесторами, , включающая структурированный набор документов, регламентирующих процедуры сопровождения планирования и реализации инвестиционных проектов, координацию деятельности органов местного самоуправления и продвижение инвестиционных возможностей территории.

Ряд российских регионов начали вводить такие стандарты еще в прошлом десятилетии, а некоторые умудрились внедрить уже вторую версию.

Крым пока начал внедрять только региональный стандарт. По словам вице-премьера РК – министра финансов республики Ирины Кивико, в минувшем году разработали инвестиционную декларацию региона, инвестиционную карту субъекта, свод инвестиционных правил, а также создали агентство развития и инвестиционный комитет.

Муниципальный инвестиционный стандарт должен включать критерии оценки территории по ряду показателей, регламенты подбора земельных участков и инвестиционных площадок, объектов, пригодных для реализации инвестпроектов и включения в Реестр инвестплощадок, подготовку бизнес-кейсов, создание и поддержку имиджа муниципалитета.

Симферополь, Олег Яковенко

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