В Крыму планируется внедрить инвестиционный стандарт для оценки муниципалитетов

В Крыму планируется внедрить муниципальный инвестиционный стандарт (МИС) для оценки экономической привлекательности.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», МИС – это система качества работы с инвесторами, , включающая структурированный набор документов, регламентирующих процедуры сопровождения планирования и реализации инвестиционных проектов, координацию деятельности органов местного самоуправления и продвижение инвестиционных возможностей территории.
Ряд российских регионов начали вводить такие стандарты еще в прошлом десятилетии, а некоторые умудрились внедрить уже вторую версию.
Крым пока начал внедрять только региональный стандарт. По словам вице-премьера РК – министра финансов республики Ирины Кивико, в минувшем году разработали инвестиционную декларацию региона, инвестиционную карту субъекта, свод инвестиционных правил, а также создали агентство развития и инвестиционный комитет.
Муниципальный инвестиционный стандарт должен включать критерии оценки территории по ряду показателей, регламенты подбора земельных участков и инвестиционных площадок, объектов, пригодных для реализации инвестпроектов и включения в Реестр инвестплощадок, подготовку бизнес-кейсов, создание и поддержку имиджа муниципалитета.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube