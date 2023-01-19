В Крыму пьяный предприниматель снес двух детей у входа в парк

В Керчи пьяный предприниматель за рулем иномарки снес двух детей у входа в парк.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, ДТП произошло накануне вечером на пересечении улиц Генерала Петрова, 1-й Пятилетки, Войкова, Славы и Всесоюзная.

Автомобиль BMW вылетел за пределы проезжей части и сбил мальчиков в возрасте 7 и 8 лет, находившихся у входной арки в парк. Дети с различными травмами госпитализированы, состояние одно из них расценивается как тяжелое.

Водителя задержала полиция. Оказалось, что 41-летний, ранее судимый местный предприниматель, лишен права управлять транспортными средствами. Но это не помешало ему сесть за руль, причем пьяным.

Возбуждено уголовное дело по п. «б, в» ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью людей, сопряженное с оставлением места в опасности водителем, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами).

Следствие будет ходатайствовать о заключении водителя под стражу. Свою вину он признал.

Керчь, Олег Яковенко

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