В Крыму предприниматель захватил муниципальный участок и много лет получал от этого прибыль

В Симеизе предприниматель захватил муниципальный участок, построил на нем бетонный завод и много лет получал от этого прибыль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завод в курортном поселке существует еще со времен Украины. То, что он работает незаконно, выяснилось в 2017 году. Тогда сотрудники управления Госземнадзора Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК провели вместе с прокуратурой внеплановую выездную проверку и выяснили, что у индивидуального предпринимателя нет правоустанавливающих документов, разрешающих вести какую-либо деятельность на муниципальном участке площадью почти 8,5 тысяч квадратных метров.

Владельцу предприятия выписали штраф и выдали предписание устранить нарушение в трехмесячный срок. Предписание предприниматель проигнорировал.

Позже оказалось, что в 2016 году администрация Ялты подала иск в суд о сносе возведенного на городской земле здания, но о нем, похоже, все благополучно забыли.

После проверки Госкомрегистра процесс возвращения участку возобновился: город судился с предпринимателем до 2020 года и, в конце концов, выиграл. Но производитель бетона еще 2 года игнорировал судебный вердикт, а городские власти почему-то бездействовали.

Наконец, в декабре 2022 года мэрия заключила трехсторонний договор с ФССП и одной из строительных фирм , которая начала демонтаж.

На сегодняшний день, по словам главы Ялты Янины Павленко, свыше половины участка расчищено, все работы планируется завершить в течение месяца. Возместить стоимость демонтажа должен владелец бетонного завода. В случае его отказа (что скорее всего и произойдет) расходы будут погашены за счет его имущества, если, конечно, оно обнаружится.

Ялта, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»