В Крыму вырос спрос на вторичное жилье

В Крыму к концу 2022 года вырос спрос на вторичное жилье. Об этом сообщает сервис «Авито Недвижимости» со ссылкой на собственное исследование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего вырос интерес к недорогому жилью. Так, спрос на маленькие студии увеличился на 9%, на однокомнатные квартиры – на 6%, двухкомнатные – на 4%.

Чаще всего на сайтах сервиса покупатели искали жилье в Симферополе: число запросов выросло на 34%. Севастополь, пропустив вперед Краснодар, Нижний Новгород, Томск и Екатеринбург, занял 6 место – плюс 14%.

Симферополь, Лиана Макоба

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