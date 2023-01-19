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Пятница, 20 января 2023, 12:18 мск

Новости Крым

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Крымчанка украла миллионы рублей на операцию ребенку

Жительница Крыма украла у работодателя несколько миллионов рублей, чтобы оплатить операцию ребенку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина работала бухгалтером в сфере гостиничного бизнеса и весь 2022 год откладывала деньги со счета организации в свой карман.

«Задумка была почти благородной: брату её мужа, малышу возрастом полтора годика, требовалась операция на почки в Петербурге – это около 1,5 миллионов рублей», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

Когда воровство вскрылось, оказалось, что бухгалтерша умыкнула у работодателя 5 млн рублей и уже успела оплатить операцию. Правда, оставшиеся 3,5 млн у нее тоже не нашли. Крымчанка заявила, что потратила их на погашение долгов и на себя.

Возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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