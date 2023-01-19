Освобождённый Соледар получил административный статус в ДНР

Город Соледар, из которого выбили украинских боевиков, будет временно подчинён администрации Шахтерска, Горловского района Донецкой народной республики РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», указ об этом подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Кроме того, в зону ответственности администрации Шахтерска также включен поселок Подгородное. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования 19 января 2023 года», – сообщает издание «Донбасс решает».

Напомним, Соледар был освобождён штурмовиками «Вагнера» 12 января.

Симферополь, Валентин Карамазов

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