Эксперт объяснил, чем освобождение Соледара оказалось сложнее взятия «Азовстали»

Штурм Соледара тактически отличался от наступления в Мариуполе, так как его брали не постепенно, квартал за кварталом, а «на одном дыхании» – после тщательно разработанного плана.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал донбасский военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, взятие Соледара войдет в учебники истории, потому что «это абсолютно уникальное сражение».

«Это был достаточно крепкий орешек с многочисленными шахтами и подземными ходами, под землей там практически еще один город. И все это было взято на одном дыхании», – приводит слова эксперта издание «Донбасс решает».

Он отметил, что по уровню сложности это было даже сложнее «Азовстали», которую не зачищали.

«Там нацисты сдались, здесь же потребовалась серьёзная зачистка», – добавил Гагин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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