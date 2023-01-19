Русские добиваются всего, чего хотят на Украине – киевский экономист

Россия за год нанесла Украине сокрушительное поражение и на сегодняшний день добилась многих важных для себя целей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский экономический и политический эксперт Олег Соскин.

«300 тысяч русских – это те, которые находятся на фронте на территории Украины. Ещё сто тысяч готовится, но всего у них пока, как я полагаю, не больше 300 тысяч действующей, готовой к активным боевым действиям армии. А они хотят иметь такой армии, как заявил Шойгу, полтора миллиона. Они пока добиваются всего, что хотят. Они захватили на сегодняшний день 18% территории Украины. А был только Крым, до начала войны было 7% территории захваченной. На сегодняшний день 18%, и она вся включена, четыре области по Конституции Российской Федерации – это их генетическая уже территория. Плюс Крымский полуостров. То есть, они осуществили легитимизацию захваченной территории», – рассуждает эксперт.

«Второе – они захватили самую большую в Европе Запорожскую атомную станцию. Дальше – они пробили сухопутный коридор в Крым и взяли под контроль Крымский канал. То есть, они обеспечили Крымский полуостров водой и другой логистикой, транспортным сообщением», – сказал он.

Кроме того, ВСУ понесли большие потери, а экономика «Незалежной» оказалась разрушена.

«Огромные потери у Украины – и полностью ушедшими из жизни, и ранеными, причем тяжелыми ранеными – речь идет о десятках тысяч. Уничтожены наши целые – юг, восток и так далее. 9 миллионов выехало с территории Украины, 9 миллионов уехало из этих областей, внутренние беженцы. А потери на уровне больше одного триллиона долларов для страны, ВВП упал на 50%, девальвация национальной валюты – 40%… В принципе, это называется катастрофа. Это за один год», – приводит слова Соскина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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