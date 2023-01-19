Иран не оправдал ожидания России в отношении новых территорий

Иран не признает Крым российской территорией. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью турецкому телеканалу TRT World.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналогичную позицию министр озвучил в отношении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Чиновник подчеркнул, что Тегеран признает суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права и, несмотря на прекрасные отношения с Россией, не согласится с отделением Крыма и новых территорий от Украины.
Тегеран, Олег Яковенко
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