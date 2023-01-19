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Пятница, 20 января 2023, 12:19 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Иран не оправдал ожидания России в отношении новых территорий

фото: twitter.com/Europarl_en

Иран не признает Крым российской территорией. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналогичную позицию министр озвучил в отношении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Чиновник подчеркнул, что Тегеран признает суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права и, несмотря на прекрасные отношения с Россией, не согласится с отделением Крыма и новых территорий от Украины.

Тегеран, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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