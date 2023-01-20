Украинский бизнес ждет девальвацию гривны и высокую инфляцию

Украинский бизнес ждет девальвацию национальной валюты и высокую инфляцию. Таковы результаты очередного исследования Национального банка «Деловые ожидания предприятий Украины».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день официальный курс составляет 36,6 гривны за 1 доллар, а средний наличный находится в диапазоне 40 – 41 гривна за доллар.

Аналитики НБУ отмечают, что к концу 2022 года число предпринимателей, верящих в укрепление гривны до 38 – 40 в течение ближайших 12 месяцев сократилось вдвое, а тех, кто уверен в падении курса до 42 – 44 гривен, – существенно выросло.

Не отливаются оптимизмом и прогнозы бизнес-сообщества относительно инфляции: большинство предпринимателей считают, что в текущем году этот показатель превысит 23%.

Киев, Платон Ефимчук

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