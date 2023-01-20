Программу модернизации сельских ФАПов в Крыму подправили в цене

Правительство Крыма пересмотрело стоимость ранее заключенных контрактов на строительство медицинских учреждений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в декабре 2020 года совмин Крыма утвердил Региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения Республики Крым на 2021 – 2025 годы. Она предусматривала, в частности, строительство 385 быстро возводимых модульных конструкций для размещения фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов)

Пришел срок подвести первые итоги ее выполнения.

В последние дни ушедшего 2022 года Совмин Крыма издал почти две сотни однотипных распоряжений. Подрядчикам, ранее заключившим договоры на строительство небольших объектов, разрешалось пересмотреть цены на свои услуги – в сторону увеличения и «подать мотивированные предложения об изменении существенных условий Контракта». Эти предложения пышно назвали «отчетами по оказанию консультационных услуг».

109 подобных распоряжений правительства касались медицинских учреждений – сельских ФАПов и амбулаторий.

Судя по цифрам, мотивы каждый подрядчик нашел свои. Например, контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство

фельдшерско-акушерского пункта в селе Марьевка» стал дороже на 9,04%. А ФАП в селе Сары-Баш – только на 2,1%.

Капитальный ремонт врачебной амбулатории в поселке Орджоникидзе возрос в цене почти на 4%.

Некоторые подрядчики сумели договориться с заказчиком только о продлении сроков строительства, их перенесли с конца 2022-го на год наступивший.

Симферополь, Ольга Картошина

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