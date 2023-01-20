В Крыму отмечают День Республики

В Крыму сегодня отмечают День Республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20 января 1991 года был организован Всекрымский референдум, на котором жителям полуострова предложили ответить на вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?".

В голосовании приняли более участие 1 млн 441 тысяч человек (81,3% жителей полуострова). За воссоздание Крымской АССР высказались 93,26%. Это был первый референдум, проведенный в СССР.

Второй раз свое желание создать автономию крымчане подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Это предопределило статус Крыма в составе Украины.

В календаре праздников 20 января как День Республики Крым был установлен в 2009 году, после перехода полуострова в состав России праздник подтвердили региональным законом.

Кстати, в текущем году исполняется 102 года с момента образования Крымской АССР: в 1921 году автономия была создана в составе Российской Федерации и просуществовала до 1945 года. В связи с выселением крымских татар и представителей других народов статус территории понизили, а в 1991 году восстановили на несколько других принципах: Крым стал территориальной, а не национальной автономией.

26 февраля 1992 года по решению Верховного Совета Крыма Крымская АССР была переименована в Республику Крым.

День Республики в Крыму сегодня отметят концертами, выставками, познавательными и другими мероприятиями.

Например, в школах Симферополя, помимо прочего, организуют тематические классные часы, в Керчи решили провести торжественное собрание с участием почетных гостей и руководства города, кроме того запланирован концерт оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации.

Самым энергичным обещает стать праздник на ЮБК, где в программу торжеств включены фестиваль брейк-данса и хип-хопа, а также концерт-бал.

Симферополь, Лиана Макоба

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