В Крыму продлили режим высокого уровня террористической опасности

В Крыму продлен режим высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «желтый режим» был введен в республике 11 апреля текущего года и с тех пор постоянно продлевается. Действующий срок истекал в 20:00 21 января.

Теперь его продлили до 20:00 5 февраля.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан уровень террористической опасности будет действовать:

• на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов;

• на объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются соответствующими силовыми структурами и правоохранительными органами. Ситуация полностью контролируется республиканскими органами власти, а также органами местного самоуправления муниципальных образований», – сообщил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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