В Севастополе чиновники требуют у медика 700 тысяч рублей

Департамент здравоохранения Севастополя через суд требует от бывшей сотрудницы 700 тысяч рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в суде Гагаринского района, в 2017 году жительница материковой России заключила с ведомством договор, согласно которому должна была отработать в должности офтальмолога в одной из городских поликлиник не менее 5 лет. Ей выплатили так называемые «подъемные» – 1 млн рублей.
Однако через 2,5 года женщина уволилась по собственному желанию.
Договор такую ситуацию предусматривал и обязывал медика в течение 30 рабочих дней после увольнения вернуть деньги пропорционально неотработанному времени. В данном случае речь идет о 500 тыс рублей.
Экс-офтальмолог деньги не вернула, чиновник обратились в суд. И, плюс ко всему, потребовали еще 200 тысяч неустойки.
Ответчица попросила предоставить возможность погасить долг в рассрочку и заявила, что сумма неустойки сильно преувеличена.
В рассрочке ей отказали, так как женщина не предоставила в суд сведений о своем материальном положении. А вот сумму неустойки снизили до 90 тысяч рублей.
Ответчицу такой исход дела не устроил, и она обжаловала судебный вердикт в вышестоящей инстанции.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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