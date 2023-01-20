В Киеве заявили о полном уничтожении десятой части энергетики Украины

10% украинской энергетики полностью уничтожены в результате обстрелов, еще примерно половина – значительно повреждена.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил исполнительный директор крупнейшей энергетической компании Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, ПВО является необходимой составляющей «выживаемости энергетики», поскольку ни одна генерирующая станция или подстанция не приспособлена к тому, чтобы устоять под воздушными или артиллерийскими ударами.

Также он добавил, что дефицит электроэнергии для населения в среднем составляет 50%.

«Если бы даже мы все отстроили, дефицит будет сохраняться, потому что нам недоступна оккупированная Запорожская АЭС мощностью 6 ГВт, также три ТЭС – это еще 3,6 ГВт», – подытожил Сахарук.

Симферополь, Валентин Карамазов

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