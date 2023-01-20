«Все брешут, фронт проломлен» – украинский политолог

Украинская армия еле удерживает широкий фронт, а на Донбасском направлении он уже проломлен войсками РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский экономический и политический эксперт Олег Соскин.

«Мы видим, что украинская армия с большим трудом, неся тяжелейшие потери каждый день, еле-еле удерживает фронт. Фронт удерживать всё тяжелее, и видим постепенно идёт пролом на Донецком направлении. Брехня, как всегда, все брешут. И сводки все эти брешут, и у Зеленского брешут. Не зря же Арестович оттуда сбежал. Ситуация очень нехорошая, и все это чувствуют. И последние заявления президента Польши Дуды на Давосском форуме, и премьер-министра Моравецкого, и многих других – свидетельствуют, что Украина может быть сломлена», – отметил эксперт.

По его словам, пропаганда уже бессильна, а единственный, кто ещё пытается держать «хорошую мину при плохой игре» в прифронтовых регионах, – это назначенный Зеленским «глава Луганской области» Сергей Гайдай.

«То есть украинская армия нигде ничего не может сделать. Только Гайдай подаёт голос возле Кременной, что там – то в лесах, то в поле наступают, то продвигаются, всё продвигаются, но продвинуться не могут. Гайдаю, видимо, дали такое указание создавать, типа, что где-то есть продвижение. В общем, разные пропагандоны или пропагандисты, им поручено. Ну, один самый главный уже ушёл, что теперь Фейгин будет делать – непонятно, полная фигня теперь у них получается с Арестовичем», – приводит слова Соскина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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