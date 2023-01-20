Немецкая разведка обеспокоена высокими потерями украинской армии в боях за Бахмут (Артёмовск).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ пишет Spiegel.

Как отмечает издание, Федеральная служба разведки (BND) на секретном заседании на этой неделе сообщила депутатам Бундестага, что сейчас украинская армия ежедневно теряет трехзначное количество солдат в боях с российскими войсками.

При этом журналиты Spiegel, дабы «подсластить горькую пилюлю» украинцам, голословно утверждают, будто бы «Россия сейчас бросает солдат как пушечное мясо, поскольку потери на Бахмутском направлении не играют для нее никакой роли».

Симферополь, Валентин Карамазов

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