ООН направила в район Соледара первую партию гуманитарной помощи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил представитель Управления ООН по координации гуманитарной помощи Йенс Лаерке.

Однако эвакуированные российскими солдатами жители освобождённого Соледара этой помощи не увидят.

По словам Лаерке, из Днепропетровска отправили колонну из трех грузовиков «в район, который контролируют ВСУ», западнее от Соледара. Они доставят запасы еды, воды, средств гигиены и медикаментов для примерно 800 человек.

Отметим, что к моменту подхода данной гумпомощи «в районе, который контролируют ВСУ» её могут встретить уже российские войска, быстро продвигающиеся на этом направлении.

Симферополь, Валентин Карамазов

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