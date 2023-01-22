Украинская разведка ответила на вопрос об «окончании войны»

О первых признаках окончания войны можно будет говорить, когда весна и первые месяцы лета будут позади.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким прогнозом выступил представитель Главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий.

По его мнению, решающим моментом в войне станут именно весна и начало лета. При этом он отметил, что новое наступление россиян на Киев со стороны Беларуси маловероятно, как и активные боевые действия на юге Украины.

«Мы должны пройти первый этап – весну и начало лета. Мы видим, к чему ведёт эта война: изменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия перегруппировывается», – сказал он.

На вопрос журналистов, закончится ли война в 2023 году, Скибицкий предложил «не заглядывать так далеко».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»