Украина должна «победить в войне», не теряя времени. Для этого Британия обсуждает с союзниками по НАТО поставки Киеву танков Leopard 2 и другой современной боевой техники.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

«Мы хотим быть уверенными в том, что украинцы восторжествуют, и что это произойдет в скором времени, поскольку это наилучший способ сохранить как можно больше жизней. Мы бы хотели, чтобы все страны пошли в вопросе военной помощи как можно дальше, но все они будут поддерживать Украину таким образом, который кажется им наиболее подходящим», – приводит его слова Sky News.

Симферополь, Валентин Карамазов

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