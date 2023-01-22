Американский генерал со свитой прибыл в Изюм

В Изюм Харьковской области приехал генерал армии США Кейт Келлог. Вместе с ним прибыл ряд американских военных и военных экспертов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По официальной версии, американцы будут обсуждать «гуманитарные вопросы».

«На месте обсудили вопросы дальнейшего восстановления Изюма, безопасность и гуманитарную ситуацию в регионе. Отдельно рассмотрели насущные потребности области в военной сфере», – написал у себя в Tg-канале Синегубов.

По словам экспертов, Келлог прибыл консультировать украинских военных перед возможным наступлением ВСУ в направлении Сватово-Кременная.

Симферополь, Валентин Карамазов

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