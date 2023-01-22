Поставка танков Украине имеет чисто символический смысл – Зеленский

Поставки Украине западных танков не решат ситуацию на фронте, так как у РФ их тысяча.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», – об этом в интервью немецкому ARD неожиданно заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 – не решает проблему. Они делают очень-очень важную вещь – они мотивируют наших воинов сражаться за их же ценности. Потому что показывают, что весь мир с тобой», – сказал он.

Ещё недавно Зеленский выражал недовольство поведением канцлера Германии и требовал танки.

По словам экспертов, украинский президент был вынужден сделать подобное заявление, так как смирился с тем, что больше пары сотен танков он от европейцев не получит, а США ясно дали понять, что не дадут Киеву свои «Абрамсы».

Симферополь, Валентин Карамазов

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